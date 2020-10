Vers un déficit structurel de 18,3 milliards en 2021

Dans un nouveau rapport, le Comité de monitoring (qui réunit une équipe de hauts fonctionnaires issus de différents départements) chiffre pour la première fois le déficit structurel, après six mois de crise du Covid-19. Le nouveau gouvernement De Croo devra trouver 18,3 milliards d’euros pour renouer avec l’équilibre budgétaire.

Un premier rapport provisoire avait été remis le 22 septembre aux préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) afin de pouvoir mener à bien les négociations gouvernementales. Il était alors apparu que le déficit – tout en étant très préoccupant – serait un peu moins important que prévu en raison d’une certaine reprise de l’activité économique après la première vague de l’épidémie .

Le déficit au niveau du fédéral avait été ramené de 40 à 33 milliards d’euros pour 2020 (7,6% du PIB) et de 26 à 24 milliards pour 2021 (5,1% du PIB). C’est surtout ce dernier chiffre qui importe pour le gouvernement De Croo, qui doit déposer pour la mi-octobre un projet de budget auprès de la Commission européenne.

Confirmation des premiers chiffres

Le rapport plus élaboré remis ce mercredi confirme ces chiffres. L’élément neuf, c’est que le solde structurel est pour la première fois identifié. C’est le solde budgétaire sans tenir compte des effets de la crise sanitaire (mesures de soutien et croissance en forte baisse). C’est ce solde structurel qui intéresse les instances européennes lorsqu’elles évaluent les efforts budgétaires des États membres, même si la Commission a accordé un certain degré de souplesse dans le suivi des prescriptions budgétaires.