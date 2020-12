Vers un impôt allégé sur les résidences à l'étranger

Les astreintes ont été efficaces. Trois semaines après un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamnant la Belgique à revoir sa fiscalité sur les immeubles à l'étranger, assorti d'une astreinte de 7.500 euros par jour en cas de persistance de la violation du droit européen, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, va soumettre au gouvernement un projet visant à remédier au traitement fiscal différencié entre les biens immobiliers situés à l'étranger et les immeubles en Belgique , selon une information du journal De Standaard , que le cabinet du ministre des Finances nous a confirmée.

"Le ministre Van Peteghem avait chargé l'administration d'élaborer une proposition et il va à présent la soumettre au gouvernement", explique Miet Deckers, porte-parole de Vincent Van Peteghem. Selon cette proposition, l'administration fiscale devrait attribuer, à chaque bien immobilier à l'étranger détenu par un Belge, un revenu cadastral similaire aux revenus cadastraux belges remontant à 1975. De la sorte, les propriétés seront taxées sur des bases comparables, que les biens soient situés hors de nos frontières ou sur le territoire national.

Enjeu peu élevé

La CJUE reprochait en effet à l'État belge de taxer les immeubles à l'étranger en tenant compte des loyers perçus par le propriétaire en cas de location du bien ou sur base du revenu locatif estimé en cas d'absence de mise en location, alors qu'en Belgique, les immeubles, qu'ils soient loués ou non, sont taxés sur la base du revenu cadastral, qui n'a plus bougé depuis 1975. L'impôt immobilier est donc généralement plus favorable pour les biens sis en Belgique, d'où une entrave à la libre circulation des capitaux.