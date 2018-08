Vers une grève générale le 2 octobre

Mise en cause des barèmes liés à l'ancienneté dans la fixation des salaires. Accélération de la dégressivité du chômage. Limitation du crédit-temps pour les aménagements de fin de carrière... Pour les rouges de la FGTB, "c'est trop". On va vers la grève générale.

"On vous promet des actions massives de résistance", avait averti Robert Vertenueil, président de la FGTB. On savait que la rentrée sociale serait chaude, suite aux décisions budgétaires et au jobs deal décidé en juillet par le gouvernement Michel. Mais quoi, où, combien... Il fallait attendre que la vague syndicaliste émerge de ses vacances. Et voilà, ça commence.