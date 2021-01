Vincent Van Peteghem, ministre des Finances: "Il est important d'activer l'épargne"

Invité à la cérémonie de Nouvel an d'Euronext Bruxelles, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a indiqué l'importance de stimuler l'investissement des Belges.

" Dans la stratégie de relance, il est important d'activer les comptes d'épargne ", a-t-il indiqué durant la cérémonie. "Dans le cadre du fonds de transformation, nous voulons activer les comptes épargne pour soutenir nos entreprises, mais ce sera une grande tâche", a-t-il indiqué. Ce fonds de transformation, érigé par la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), a pour mission d'aider les sociétés en difficulté. Le ministre a aussi indiqué que "d'autres solutions doivent être étudiées pour activer l'épargne".

Vincent Van Peteghem a également indiqué durant la cérémonie qu'il est important d'amener les investisseurs vers les petites valeurs cotées. "Il est possible d'exonérer les dividendes pour 800 euros. Cela représente une incitation pour les actions cotées ou non. On doit aussi réfléchir à mieux stimuler cet investissement", a-t-il indiqué.