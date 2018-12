Votre salaire sera-t-il indexé en janvier?

· CP 200 Commission Paritaire auxiliaire pour employés: +2,16%

· CP 202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire: +1%

· CP 216 Commission paritaire pour employés occupés chez les notaires: +0,74%

· CP 217 Commission paritaire pour employés de casino: +2,104%

· CP 220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire: +2,10%

· CP 221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière: +1,19%

· CP 222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton: +1,19%

· CP 226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique: +1,26%

· CP 302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière: +2,104%

· CP 306 Commission paritaire des entreprises d'assurances: +2,20787%

· CP 309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse: +0,4453%

· CP 310 Commission paritaire pour les banques: +0,45%

· CP 313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification: +2%

· CP 323 Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques: +2,16%

· CP 333 Commission paritaire pour les attractions touristiques: +2,16%

· CP 340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques: +2,16%

· CP 341 Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement: +2,16%