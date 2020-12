Votre voiture de société plus lourdement taxée en 2021

Quel impact final sur votre ATN?

Concrètement, une diminution de l’émission de référence de CO2 (par exemple parce que le parc automobile se verdit) entraîne automatiquement une augmentation équivalente de l’avantage de toute nature imposable , puisque le pourcentage de CO2 applicable est plus faible. A l’inverse, si l’émission de référence augmente, cela entraîne une diminution équivalente de l’ATN puisque le pourcentage de CO2 applicable est plus élevé. C’est d’ailleurs ce qu’on a pu observer en 2019 et 2020.

Exemples

L’ATN ne pourra plus diminuer

La baisse de l'ATN durant deux années successives, en 2019 et 2020, constitua un signal d’alarme pour certains députés qui ont déposé une proposition de loin afin de cadenasser cette évolution à la baisse de l’ATN. La proposition de loi prévoyait que les émissions de référence ne pourraient plus jamais augmenter par rapport à l’année précédente. Cela a été approuvé par la Commission de la Chambre. Concrètement, à partir de 2021, les émissions de référence ne pourront plus jamais augmenter (et donc l’ATN diminuer) par rapport à l’année précédente. Elles pourront uniquement rester stables ou diminuer, et donc l’ATN ne pourra également plus que rester stable ou augmenter.