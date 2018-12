Zuckerberg offre un million de dollars à la recherche belge

Marc Zuckerberg, le patron de Facebook, donnera un coup de pouce d’un million de dollars à une équipe de chercheurs de la KULeuven. Via sa fondation, le fondateur de Facebook souhaite investir dans la lutte contre les maladies les plus tueuses, comme la maladie de Parkinson.

La nouvelle a de quoi réjouir le monde de la recherche belge. La fondation Chan Zuckerberg Initiative (CZI), lancée par Marc Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan, financera à hauteur de 1,05 million de dollars des études menées par l’équipe du professeur Patrik Verstreken (un chercheur de la KULeuven), spécialisée dans les maladies neurodégénératives. En plus de son équipe, la recherche sera menée en collaboration avec différents acteurs, dont l’hôpital universitaire de la ville, le centre de recherche Imec, également installé à Louvain et une université américaine.