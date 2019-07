Charles Michel à l'Europe, quelles conséquences en Belgique?

Charles Michel est donc en partance pour la présidence du Conseil européen. Le départ du Premier ministre libéral francophone, incontournable au niveau national depuis plusieurs années, ne sera évidemment pas sans conséquences pour le paysage politique belge. Ceci dans les deux lieux de pouvoir contrôlés par le Wavrien: le gouvernement fédéral en affaires courantes et le MR dont il est président.

Didier Reynders au 16?

Ce jeu de chaises musicales demeure à ce stade hautement spéculatif. Parité linguistique oblige, pareil scénario demanderait la nomination d’un nouveau ministre fédéral MR . On évoque des noms tels que David Clarinval , chef de groupe à la Chambre, ou encore Jean-Luc Crucke , un bon bilingue.

Des glissements de compétences sont sans doute à attendre. Didier Reynders est actuellement ministre des Affaires étrangères et européennes et ministre de la Défense. Une dernière charge qui ne déplairait sans doute pas à Denis Ducarme , actuel ministre des Indépendants.

Un parti orphelin

Pour le MR, le départ de Charles Michel devrait s’apparenter à une petite révolution. Depuis son accession à la direction du mouvement, en janvier 2011 (il a cédé le poste à Olivier Chastel entre fin 2014 et février dernier), c’est le clan Michel qui domine une organisation encore marquée par les anciennes rivalités du Premier ministre avec Didier Reynders . Les deux hommes ont encore chacun leurs supporters en interne. Dans un contexte de recul électoral, la succession de Charles Michel à la tête du MR comporte un risque d’incendie pour la maison libérale.

"Il faut attendre ce qui se passera au niveau wallon", précise un bleu. La participation du MR au pouvoir régional pourrait renforcer la position des "micheliens" parmi lesquels on trouve un certain Willy Borsus, ministre-président wallon et potentiel président de parti. "Michel ne prendra ses fonctions européennes qu’à l’automne, ajoute un libéral en vue. Il gardera donc la main sur le parti pendant plusieurs mois". "La perte d’influence de Charles au sein du parti ne sera pas brutale comme ce fut le cas pour Olivier Chastel", confirme un autre MR.