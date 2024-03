Chez DéFI, le malaise après la tempête

Le pas de côté du chef de cabinet de François De Smet laisse un goût de trop peu et de trop tard parmi ses soutiens. L'apaisement semble possible chez DéFI, mais dans un climat interne délétère.

Le parti DéFI en a-t-il terminé avec la guerre intestine que se livrent depuis des semaines Olivier Maingain et François De Smet? En interne, les plus optimistes osent croire à l'apaisement, jurant que l'ex-président du parti "ne souhaite pas une cuisante défaite électorale".

"Olivier ne dormira pas tranquille tant qu'il n'aura pas eu la peau de François", estime, à l'opposé, un autre élu, attendant un prochain coup de griffe venant de Woluwe-Saint-Lambert. Et les rumeurs de nouvelles défections, de complot visant un putsch, ou la création d'un nouveau parti, de continuer de fleurir ci et là dans le jardin boueux des amarantes.

Un pas de côté

C'est que la décision, née d'un bureau politique pour le moins houleux lundi matin, va jusqu'à mettre mal à l'aise certains soutiens avérés de François De Smet. Pour rappel, la réunion s'est soldée par ce qu'on appelle - en très mauvais français - un switch.

Christophe Verbist, pilier important du parti depuis des années, devenant chef de cabinet du président, tandis que le contesté Abdullah Mohammad prenait la direction du centre d'étude de DéFi.

Le pas de côté est là, un geste fort pour certains, déplorable pour d'autres, tandis que les explications de M. Mohammad quant à l'ancienneté, l'immaturité et le second, voire le troisième degré d'humour de ses publications aux relents antisémites n'ont pas convaincu grand monde. "Il aurait dû partir il y a des semaines", tranche un amarante.

La section de Woluwe-Saint-Lambert, fief d'Olivier Maingain, a officiellement demandé que M. Mohammad abandonne toute fonction dans le parti.

S'il est volontiers admis au sein de DéFI qu'un homme peut changer et que le nouveau directeur du centre d'étude n'est pas (ou plus) antisémite, ses commentaires Facebook sont là et bien là et peuvent donc jeter le trouble dans l'esprit de certains électeurs. "Cela peut avoir un effet désastreux", estime un cador du parti.

Tant dans l'entourage d'Olivier Maingain que parmi les militants, on se dit que cette luttevn'a que trop duré.

Une démission évoquée

Des députés comme Sophie Rohonyi et Marc Loewenstein ne se sont pas privés de dire qu'une démission pure et simple s'imposait, vu la proximité des élections et tant la nature que le nombre des propos exhumés la veille par Olivier Maingain.

François De Smet a répliqué que c'était sa personne qui était en réalité visée, allant jusqu'à lier son sort à celui de son chef de cabinet. Mettre à demi-mot sa propre démission dans la balance à moins de trois mois des élections fut considéré par beaucoup comme une nouvelle erreur politique.

Bref, le président sort encore affaibli de ce nouvel épisode fratricide. Mais tant dans l'entourage d'Olivier Maingain que parmi les militants, on se dit que cette lutte, dont la violence politique a frappé de stupeur bien au-delà du parti, n'a que trop duré.

Il est plus que temps de concentrer DéFI, en méforme dans les sondages, sur la campagne électorale. "Mais ce n'est plus une question de raison, on est dans le domaine de la psychiatrie", souffle un anonyme.