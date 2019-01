Cinq candidats pour faire du cdH un "premier choix"

La campagne interne pour la présidence du parti humaniste est lancée. Outre Maxime Prévot, quatre hommes sont candidats à la succession de Benoît Lutgen. Certains ont la dent dure à l’égard d’un cdH en quête d’un souffle nouveau.

Au cdH, on ne va pas palabrer indéfiniment sur la question de savoir s’il est opportun de changer de président à quatre mois des élections. Pas le temps. La décision surprise et toute personnelle de Benoît Lutgen, dont l’annonce initialement prévue en décembre fut retardée par la crise et la chute du gouvernement fédéral, est de nature à ouvrir les fenêtres pour faire rentrer un peu d’air frais dans la maison humaniste. Quoiqu’en dise le président démissionnaire, tant les sondages que les résultats du parti aux élections communales ont indiqué qu’il y avait là comme une nécessité. C’est le principal, fait-on valoir au cdH alors que cinq candidats se sont manifestés pour succéder à Benoît Lutgen.

"Pendant la campagne, certains membres avaient honte de dire qu’ils étaient cdH." Bashiru Lawal Candidat à la présidence du cdH

Le Bastognard ne présentera donc pas au suffrage de son parti son bilan présidentiel ainsi que le "coup" de 2017, où il mettait fin à la collaboration du cdH avec le PS en Région wallonne pour y faire remonter le MR. Il se susurre rue des deux Eglises – le siège du parti est au 41 – que ce retrait spectaculaire lui permettra plus facilement de revendiquer la tête de liste à l’Europe ou de la livrer à l’un de ses proches. Une place que lorgne pourtant Joëlle Milquet avec ostentation.

Vue en plein écran François-Xavier Blanpain ©BELGAONTHESPOT

Mais cela nous éloigne de l’épisode du jour. Après Maxime Prévot en dauphin naturel pressenti de longue date, un certain François-Xavier Blanpain s’est porté candidat à la présidence des humanistes. Peu connu du grand public mais très bien du sérail, il fut longtemps un collaborateur de l’ombre de Benoît Lutgen (et même Joëlle Milquet avant lui). Sa proposition présidentielle repose sur une triple ambition: recentrer le projet politique autour de la qualité de vie, améliorer la communication du parti et réformer son organisation. Épanouissement au travail, accès aux soins de santé.

Au niveau socio-économique, "une réforme fiscale doit avoir lieu, pour redéfinir un équilibre entre travail et capital, entre les citoyens (entre eux), avec une fiscalité de l’entreprise recentrée sur les projets économiques ancrés dans nos territoires et créateurs de postes de travail", lit-on dans son projet. Il prône aussi une diversification des "voix" du cdH dont la parole est souvent concentrée au niveau de la présidence et une modernisation globale de la communication du parti autour de sa parole propre.

Vue en plein écran Bashiru Lawal ©CARDON CORALIE

"Il faut redorer l’image du parti", attaque pour sa part Bashiru Lawal, professeur en sciences économiques. "Durant la campagne électorale, certains de nos membres avaient honte de dire qu’ils étaient cdH, révèle le candidat à la présidence. Ensuite, nous devons adopter des positions claires sur les sujets et cesser d’être la cinquième roue du carrosse des coalitions. Qu’on fasse appel à nous pour nos idées et nos valeurs, pas uniquement pour s’assurer une majorité confortable. Aujourd’hui, notre parti est sans idées, mou, passif, il faut en finir avec ça…" L’esprit de ces deux candidatures repose sur des critiques souvent entendues mais rarement exprimées publiquement au sein du parti: un fonctionnement, une prise de décision et une expression trop centralisés autour de la présidence de Benoît Lutgen.

Nouveaux visages médiatiques

Vue en plein écran Jan Lippens ©doc

L’Echo n’est pas parvenu à entrer en contact avec les deux autres candidats surprises de ce scrutin interne.

Jan Lippens est un flamand d’Anvers qui avait déjà joué la carte de l’unitarisme belgo-belge lors d’une précédente campagne chez les humanistes (en 2009).

Vue en plein écran Arthur Defoin ©doc

Arthur Defoin, ancien officier de l’armée belge s’était quant à lui fait remarquer en 2006, créant un parti républicain suite à l’émission "Bye-bye Belgium" diffusée par la RTBF.

Quant à Maxime Prévot, il diffusait lundi un message sur ses lignes force en vue de "réenchanter le lien entre citoyen et politique" et surtout de faire en sorte que le cdH devienne un "premier choix et non plus un best second choice", en réaffirmant ses intérêts pour la santé, le handicap et la valorisation de l’entreprenariat.

Vue en plein écran ©doc

Le favori a des propositions en matière de communication également, notamment pour faire exister le cdH, "parti de nuances et de pragmatisme" dans un environnement médiatique marqué par le buzz et l’immédiateté (sic). Il proposera à la vice-présidence du parti Céline Fremault, ministre bruxelloise, et Jean-Paul Bastin, poids lourd du parti à Verviers. Sous sa présidence, de nouveaux visages issus de la jeune génération devraient être envoyés dans les médias.