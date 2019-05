Comment voter sans se tromper

Si, dimanche, vous êtes empêché ou que vous avez tout simplement envie de rester au lit, vous ne risquez pas grand-chose. La loi prévoit certes une amende de 30 à 60 euros pour une première absence non justifiée et de 60 à 150 euros en cas de récidive . Mais la sanction n’est pour ainsi dire jamais appliquée . En 2014, plus de 800.000 électeurs inscrits n’ont pas voté.

Un scrutin, une liste

Si vous allez voter, autant faire les choses dans les règles de l’art. Pour chaque scrutin, vous ne pouvez voter que pour une seule liste, mais vous avez le droit de voter pour plusieurs candidats (effectifs et suppléants) sur cette liste. Aucune obligation par contre de choisir le même parti pour l’Europe, le Fédéral et la Région. Contentez-vous de remplir les cases appropriées : tout ajout, commentaire ou rature entraîne la nullité du vote.

Particularités bruxelloises

À Bruxelles, c’est plus compliqué. En cause, l’existence de deux rôles linguistiques. Vous devez choisir de voter francophone ou flamand et, en fonction de ce choix, les listes apparaîtront sur l’écran (dans la capitale, le vote est électronique). Précision: vous pouvez changer de rôle linguistique entre les scrutins et opter, par exemple, pour un Flamand à l’Europe, un francophone au Fédéral et revenir à un Flamand à la Région.