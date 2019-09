Critique de la Suédoise, ouverture progressiste: la carte blanche qui repeint le MR

Une tribune de mandataires MR ouvre le débat sur l'avenir de la politique des bleus. Le texte, plutôt gauchisant, est décortiqué par Jean Faniel (Crisp). Sera-t-il entendu?

Une quarantaine de mandataires du MR ont signé une tribune dans "La Libre Belgique" de ce lundi. Le MR a besoin d'un "projet progressiste", constatent-ils. Le timing est judicieux. Le parti voit ses deux ténors s'engager dans des fonctions internationales. Charles Michel, Premier ministre et président du MR, partira au Conseil européen le 1er décembre. Didier Reynders, vice-Premier ministre, endossera son costume de commissaire européen le 1er novembre. Les libéraux doivent à tout le moins se trouver un nouveau président. Les candidats ont quinze jours pour se déclarer. Denis Ducarme ne cache pas son intérêt pour la fonction. Qui d'autre? Georges-Louis Bouchez est cité, sans confirmation.

Lire aussi | La campagne présidentielle démarre au MR

Bref, c'est l'occasion de souligner les défis et d'ébaucher une nouvelle vision bleue. Ce genre d'exercice n'est pas très courant. Mais ce n'est pas le seul fait étonnant.

Drôle de casting?

Ce qui frappe notamment, c'est la liste des signataires. Longue d'une quarantaine de signatures, elle n'en comprend aucune d'avant-plan. Aucun poids lourd, très peu de poids moyens. Il s'agit davantage de "gens de la base", comme le constate Jean Faniel, directeur général du Crisp. "Ce sont plutôt des militants, des conseillers communaux ou provinciaux, et aussi des conseillers de CPAS."

Autre constat: ces signataires sont plutôt issus de milieux urbains. "Surtout trois zones sont représentées: l'agglomération liégeoise, bruxelloise et quelques Hennuyers, surtout de la région montoise", précise Jean Faniel. Le Brabant wallon est totalement sous-représenté.

Sortir du combat des chefs

À noter également, ces signataires n'ont pas de prétention dans le processus électoral pour la présidence du parti. Cela déforce-t-il la portée de l'exercice? Pas forcément, selon le responsable du Crisp. "Ça lui donne même peut-être plus de chance, puisque les auteurs ne sont pas suspectés de 'rouler pour untel'..."

Bref, ce texte permet d'engager le parti dans autre chose qu'un combat des chefs. Et de proposer des pistes d'avancées. En effet, la ligne politique du parti semble parfois avoir du mal à s'adapter aux défis contemporains. Pas sur tout: en matière économique, comme l'amélioration du statut d'indépendant ou la baisse de la fiscalité, c'est limpide. "Mais par rapport à l'immigration, aux libertés fondamentales ou à certaines questions éthiques, on constate davantage de remous en interne", juge Jean Faniel. De même en matière climatique.

Cette carte blanche éclaire en tout cas le processus électoral sous un angle particulier: les jeux ne sont pas faits et un risque de fracture existe. Ce qui n'était pas le cas, soulignons-le, auprès des autres grands partis: au cdH et chez Ecolo, le choix de nouvelles têtes fut rapidement plié et il n'y a guère de mystère autour de la future présidence du PS, vu l'intérêt de Paul Magnette pour la fonction.

Cette élection n'est pas traitée comme une course d'individualités, mais comme l'occasion de discuter d'un projet politique, ce qui rompt avec l'idée d'un parti de cadres. Jean Faniel Directeur général du Crisp

Les lignes fortes

Mais que demandent concrètement les auteurs du texte publié dans La Libre Belgique? On sent ça et là clairement des critiques à l'égard de la coalition suédoise. "Ils sont clairement pour un modèle plus ouvert en matière de migration. Ils disent aussi qu'il faut dépénaliser l'IVG... Rappelons que la Suédoise dit que c'est fait alors que l'opposition a pointé une tartufferie", glisse Jean Faniel.

"Défendre avec acharnement la liberté d’expression et la liberté d’entreprendre, sans lesquelles il n’y a pas d’avenir pour l’humanité" est le premier des axes du "projet politique fort" évoqué. Il y a un appel à l'entretien des libertés démocratiques et une lutte affirmée contre les inégalités.

"Ce sont des prises de position assez marquées d'un point de vue social, voire à gauche, mais dans le même temps, ils (les signataires, NDLR) réaffirment le crédo libéral. Cela rappelle l'opposition, assez forte, fin du XIXe siècle, entre les libéraux progressistes et les libéraux doctrinaires", analyse Jean Faniel. Ainsi, le texte met en garde contre un éventuel refus de cette ouverture: "Si le MR ratait ce tournant, il se condamnerait à ne plus convaincre que ses électeurs les plus conservateurs."

Ce texte prend position de façon tranchée, il critique plusieurs éléments du gouvernement Michel. Jean Faniel





Renouer avec des racines passées

Autre élément marquant, le vivre ensemble qui doit primer sur le repli sur soi. "C'est lourd de sens dans le contexte de la course à la présidence, avec une volonté de se montrer plus inclusif que directif, qui semble être un avertissement à Denis Ducarme", juge le politologue du Crisp.

On retrouve aussi l'idée que l'école doit être un moteur d'ascension sociale, et non plus une usine à métiers ou à formation de main-d'oeuvre pour l'industrie. "Cet aspect renoue aussi avec les ambitions des libéraux progressistes du XIXe siècle. La dimension émancipatrice de l'enseignement n'était plus très abordée ces derniers temps..."

Toutes ces ouvertures font dire à Jean Faniel que le texte s'inscrit dans un certain renouvellement qui renoue avec des racines passées, "mais sans notion rétrograde ou nostalgique", insiste-t-il. "Il s'agit d'un regard différent sur le monde contemporain et ses évolutions, ce qui ouvre la voie à un certain renouveau doctrinal du MR."