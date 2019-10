Defraigne pourrrait se présenter à la tête du MR, mais craint un déni de démocratie

Risque d'annulation de l'élection

L’exigence exprimée par le MR "ne peut-être un motif juridique et politique valable d’irrecevabilité", écrit-elle. Selon elle, le PRL n’existant plus, le Comité général ne peut plus être valablement composé. "Exiger aujourd’hui d’un candidat qu’il appartienne à ce comité composé de fantômes, s’apparente à une confiscation du pouvoir et à une dérive anti-démocratique ", par ailleurs contraires aux statut du parti qui prévoient "l’égalité et les chances pour tous", argumente Christine Defraigne.

Qui siège au Comité général du MR?

"Le Comité général est composé du président, des vice-présidents, des anciens présidents, du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, des membres du Conseil de Conciliation et d’Arbitrage, des parlementaires fédéraux, sénateurs, parlementaires régionaux, ainsi que leur premier suppléant, des députés provinciaux, des chefs de groupe aux Conseils provinciaux, des membres du Parlement de la Communauté germanophone, des présidents des Fédérations provinciales et d’arrondissement et du Président de la Régionale de Bruxelles, du secrétaire administratif, du directeur du Centre Jean Gol, des représentants du MR dans les organismes régionaux et économiques de la Wallonie, de Bruxelles et de la Communauté germanophone et des membres du Comité du PFF et du Parlement du MCC."