Di Rupo bétonne sa présidence du PS

Le président du PS laisse Mons derrière lui pour s’arrimer à la présidence du parti jusqu’en 2019.

A la poursuite du lundi rouge. En "on" ou en "off", le discours du président est le même ce lundi matin: la page montoise se tourne pour Elio Di Rupo et la balle est désormais entre les mains du dauphin Nicolas Martin, qui occupera la tête de liste montoise lors de la joute électorale d’octobre prochain.

Avec tout le respect qu’on lui doit – ce n’est pas à un vieux singe politique qu’on apprend à faire des tours -, Di Rupo, en effectuant son pas de côté vers la 45e place de la liste communale montoise, règle plusieurs problèmes.

→ Sur le plan local, d’abord.

Ce n’est un secret pour personne: Di Rupo est excédé par le libéral Georges-Louis Bouchez qui, depuis des mois, le harcèle sur plusieurs fronts et notamment en matière de gouvernance locale (Festival du Film d’Amour, etc). La vérité est que Di Rupo ne souhaite pas un face-à-face avec Bouchez, un face-à-face duquel il pourrait sortir quelque peu ringardisé – Bouchez n’étant jamais avare de coups au-dessus et en dessous de la ceinture. Ce sera désormais à Nicolas Martin de se coltiner Bouchez. Et la vérité, c’est que ce désistement est une fort mauvaise affaire pour le jeune bleu qui perd là son punching-ball favori, punching-ball qui lui assurait une visibilité médiatique XXL. Mais revenons à Di Rupo.

Plusieurs cas de figure.

Du fin fond de sa liste (45e), Elio Di Rupo fait un carton en terme de voix de préférence. Adulé sur ses terres – il faut s’être promené en sa compagnie à Mons et alentours pour en prendre la pleine mesure-, il fait le plus gros score électoral de la liste PS. En vertu des règles wallonnes, cela le propulse automatiquement à la case bourgmestre.

Que fera-t-il, dès lors? "Ce sont des jeux et des spéculations journalistiques", répondait-il ce lundi matin quand on l’interrogeait sur son devenir maïoral. "C’est Nicolas Martin, notre tête de liste, qui est le candidat naturel au poste de bourgmestre de Mons."

Un carton électoral de Di Rupo en octobre prochain le forcerait à se désister au profit de Nicolas Martin et, à ce stade, Di Rupo n’a toujours pas dit qu’il en serait ainsi - se ménageant donc une porte de sortie. C’est dans sa nature et dans son caractère, Elio Di Rupo ne se ferme jamais aucune porte. Mais soyons – une minute – réalistes. Le cycle d’octobre est très proche (contrairement à 2019), le PS n’a pas encore rebondi et Di Rupo aurait beaucoup de difficulté à accrocher le même score qu’en 2012 (55%). Ce qui sera vu comme un affaissement de sa popularité.

En outre, même en cas de gros score personnel, revendiquer le maïorat ne tiendrait pas la route. Devant l’opinion publique et devant les camarades: rappel, le PS s’est doté de règles interdisant le cumul député/bourgmestre pour les villes de plus de 50.000 habitants. Difficilement imaginable que le président de parti se mette à tenter de les contourner.

Di Rupo et Mons, c’est donc de l’histoire ancienne.

→ Sur le plan "macro", ensuite.

Les élections générales de 2019 se profilent (législatives, régionales, européennes). L’ex-Premier l’a martelé ce lundi matin: en faisant ce pas de côté à Mons, cela lui donne davantage de latitude pour le reste. "Je vais me consacrer à 200% à la présidence."

"Là, les barons socialistes se sentiraient attaqués dans leur plan de carrière et ils ne pourraient plus poursuivre avec Di Rupo comme chef." Un fin observateur de la galaxie socialiste

Ce qui veut dire qu’il est le capitaine à la barre du bateau socialiste malgré la tempête PTB et les bourrasques que son parti a connues sur la gouvernance ces derniers mois. Di Rupo mènera non seulement le parti à la triple élection, mais c’est surtout avec lui qu’il faudra négocier de futures coalitions.

Du boulevard de l’Empereur, c’est donc lui qui désignera tous les futurs éventuels ministres jusqu’en 2024. Un pouvoir énorme. Pas question, donc, de laisser une demi-ouverture à ceux qui souhaitaient le voir partir avant le terme de son mandat présidentiel. Remember Jean-Pascal Labille, par exemple, qui avait demandé à Elio Di Rupo de se retirer. Ce n’est plus du tout, donc, à l’ordre du jour et seule une déroute électorale majeure des socialistes au scrutin communal serait de nature à remettre la présidence de Di Rupo en jeu. "Là, les barons socialistes se sentiraient attaqués dans leur plan de carrière et ils ne pourraient plus poursuivre avec Di Rupo comme chef", relève un fin observateur de la galaxie socialiste.