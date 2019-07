Di Rupo n'exclut pas de discuter avec la N-VA

Voici ce qu'a indiqué dimanche Elio Di Rupo au micro la RTBF, après le défilé de la Fête nationale: "Le Roi souhaite que les femmes et les hommes politiques qui ont des responsabilités se parlent", a commenté le président du parti socialiste, suite au discours royal prononcé samedi, qui plaidait pour un "dialogue ouvert et vrai". Si Elio Di Rupo reconnaît ne pas discuter avec les nationalistes flamands "en l'état actuel des choses", il considère toutefois qu'un dialogue relève "certainement du domaine du possible".