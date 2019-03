Dimitri Fourny inculpé dans une affaire de suspicions de fraude lors du scrutin électoral à Neufchâteau

L’affaire du home du Clos du seigneur

L’instruction judiciaire, ouverte à l’initiative du parquet, porte sur le problème de procurations émises au nom de résidents du home le Clos du seigneur à Neufchâteau, qui ne pouvaient participer physiquement au scrutin communal. " L’enquête a permis de mettre en évidence l’existence de 18 procurations litigieuses , qui auraient été utilisées dans le but de procurer des suffrages à la liste Agir ensemble ", a fait savoir le parquet du procureur du roi du Luxembourg.

Derrière cette liste, on trouve notamment le député-bourgmestre cdH Dimitri Fourny. " Dans ce contexte, le juge d’instruction vient de procéder à l’inculpation de 21 personnes, dont 17 étaient reprises comme mandataires dans les procurations litigieuses . Parmi les inculpés figurent trois candidats de la liste Agir ensemble, ainsi qu’une personne tierce ", précise encore le parquet sans donner les noms des personnes inculpées.

Les chefs d’inculpation sont lourds. Le parquet parle de faux en écriture et usage de faux, abus de confiance avec la circonstance d’abus de faiblesse d’une personne en situation de vulnérabilité, ainsi que participation à une association de malfaiteurs, dont deux personnes ont été qualifiées de dirigeantes.

"Je ne suis pas un malfaiteur"

Dans l’après-midi, le député-bourgmestre Dimitri Fourny a admis, lors d’un point presse tenu à Neufchâteau, qu’il était repris dans la liste des personnes inculpées. "Il me revient par mon conseil que je serais une de ces personnes. Je n’ai pas plus d’informations pour l’instant", a-t-il déclaré en expliquant qu’il n’avait pas pu prendre connaissance lui-même de son inculpation faute d’avoir pu récupérer le recommandé envoyé par le juge d’instruction mais bloqué chez bpost. "Mais je reste calme, je veux continuer d’avancer et je répondrai en toute transparence à toutes les questions des enquêteurs. Inculpation ne signifie pas condamnation."