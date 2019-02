Ecolo tire le premier sur la loi climat, mais les jeux ne sont pas encore faits

Les manifestations pour le climat poussent les partis verts dans le dos à l'approche du "méga-scrutin" de mai, et Écolo sait se montrer réactif pour rester sur le devant de la scène politique. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions électorales.

Des dents ont grincé quand Ecolo et Groen ont pris la balle de la loi climat au bond. Déposer (quasiment) telle quelle la proposition législative présentée vendredi par des universitaires (Saint-Louis, UCLouvain, Ugent, UHasselt) pour appeler ensuite les autres partis à s'y rallier, ce n'était pas la manière la plus fair play d'ouvrir un débat parlementaire, a-t-on entendu. D'un point de vue stratégique, c'était pourtant la meilleure chose que le parti vert et son alter-ego flamand avaient à faire, estime Pierre Verjans, politologue à l'Université de Liège (Uliège). "Ils ont été au plus vite pour montrer qu'ils ont de l'avance sur ces sujets et parce qu'ils estiment qu'ils auraient perdu beaucoup en visibilité en acceptant d'attendre que d'autres veuillent bien les rejoindre." Note pour le carnet de campagne : bien joué.

De fait, les autres partis depuis vendredi après-midi dans la réaction. Avec un ou deux temps de retard, CDH, PS, Défi, PTB et MR ont tous embrayé pour dire leur volonté d'avancer sur le dossier pour voter si possible une loi climat avant la fin de la législature. Alors qu’une telle loi spéciale, pour passer, doit recueillir au moins la moitié des voix dans chaque groupe linguistique, les intentions étaient moins clairement affichées côté néerlandophone, remarque de son côté le politologue Dave Sinardet, à la Vrije Universiteit Brussel (VUB).

L’exception N-VA

Le sujet "loi climat" ne concentre pas la même attention dans la région du pays qui a vu émerger la mobilisation des collégiens. Le malaise y est patent parmi les partis traditionnels. "Le CD&V réalise qu'il a un problème de concurrence avec Groen et pâtit de la mauvaise image de sa ministre de l'environnement Joke Schauvliege, souvent critiquée par les manifestants." Au nord comme au sud, les bleus se sont aperçus sur le tard qu'ils ne s'étaient pas assez profilé sur ces sujets, au risque de voir partir une partie de leur électorat - "libéral mais en même temps très préoccupés par l'écologie".

Mais la différence nord-sud tient surtout à un acteur : la N-VA. Elle fait figure d'exception parmi les grands partis : plutôt que de suivre la vague verte, elle avance son propre label, l'"écoréalisme". "Elle réussit ainsi à être l'un des deux acteurs politiques qui sont actifs dans ce débat d'une façon claire et proéminente", souligne Sinardet.

Moisson incertaine

À quatre mois du "méga-scrutin", les partis verts peuvent-ils déjà savourer une victoire promise ? Pas si vite. Bien sûr, de la même manière que les périodes où la sécurité tient le haut du récit public sont propices à la droite, celles où l'environnement tient le haut du pavé ont tendance à renforcer les verts. "Un exemple frappant est la crise de la dioxine qui a éclaté en 1999, en pleine campagne électorale et dont Ecolo et Agalev (ex-Groen) ont certainement su bénéficier - personne n'imaginait avant ces élections qu'un gouvernement arc-en-ciel en résulterait", rappelle Dave Sinardet.

Mais pour rester sur cet exemple, la crise s'était déclenchée dans la phase finale de la campagne. À quatre mois du scrutin, le climat va-t-il rester le sujet phare de la campagne? "Rien n'est moins sûr: en politique, une semaine c'est très long...", souligne Sinardet. "Si la pression ne continue pas, il est fort possible que dans quinze jours on n’y pense déjà plus: la vitesse d'oubli de la mémoire collective est extrêmement rapide ", abonde de soncôté Pierre Verjans.

Les sujets socio-économiques pourraient refaire surface avec la grève générale du 13 février, et d'autres événements pourraient éclipser complètement le climat juste avant le scrutin - "On court toujours après le dernier développement, c'est une certaine hystérie du débat public". Et puis, souligne encore le politologue de la VUB, ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations pour le climat que tout le monde pense la même chose sur le sujet.

Pierre Verjans rappelle les manifestations monstres des années 1980 contre l'implantation de missiles américains en Belgique : "C'étaient des mobilisations de 100 à 300.000 personnes, notamment des milieux catholiques, ce qui ne les a pas empêché après de voter pour le CVP (ex-CD&V) qui avait pourtant pris la décision d'implanter ces armes", rappelle le politologue de l'ULiège. Pour les missiles, en pleine guerre froide, le gouvernement belge était solidaire de l'Otan et n'avait pas l'impression d'avoir une marge de manoeuvre - "ici, c'est un peu la même chose: il y a un sentiment d'impuissance y compris au niveau institutionnel et politique. C'est intéressant de voir que c'est peut-être à ces moments là que la jeunesse porte le plus la question de l'intérêt général."