Gerkens démissionne du Fédéral pour se consacrer à la province de Liège

Muriel Gerkens dit vouloir "peser dans le jeu provincial" à Liège, à la suite des affaires Publifin et Nethys. "Ma volonté était bien de me consacrer totalement à mon combat pour la province de Liège. Nous ne pouvons plus laisser les trois partis traditionnels PS-MR-CDH continuer à s'entendre entre eux sur le dos des citoyens. Les derniers rebondissements de cette semaine l'ont encore suffisamment démontré. Liège a besoin d'une alternative politique pour tourner le dos aux affaires. Les trois partis traditionnels ont engendré Nethys et Publifin. Ce n'est pas du problème que viendra la solution. Je veux pouvoir offrir une véritable alternative aux Liégeois. L'imbroglio administratif soulevé ces derniers jours ne peut pas occulter cet enjeu. J'ai dès lors décidé logiquement de démissionner de mon mandat à la Chambre afin de pouvoir être pleinement candidate aux élections provinciales", a-t-elle déclaré dans un communiqué.