Huit partis vont tenter le sprint final

Le brouillard serait-il en train de se lever? Depuis quelques jours, le terrain politique fédéral s’éclaircit quelque peu. Dernière embellie en date, mercredi soir, Joachim Coens, le président du CD&V, a enfin fait connaître la position des chrétiens-démocrates flamands : ils sont prêts à discuter d’une majorité les associant aux familles socialiste, libérale et écologiste. Prêts à discuter d’un gouvernement fédéral sans la N-VA, autrement dit.

Attention, pas d’emballement. Joachim Coens a eu des mots prudents. Il ne dit pas ‘oui’ à la formule dite Vivaldi mais veut "donner une chance" aux pourparlers. D’ailleurs, il ne veut pas de l’appellation Vivaldi et lui préfère l’étiquette ‘Avanti’ parce que ce pays doit aller de l’avant . La bataille des mots bat son plein.

Le PS "confiant" et "ouvert"

Du coup, la machine s’est enclenchée. Des contacts tous azimuts ont eu lieu ce jeudi. Lachaert a notamment rencontré Maxime Prévot, le président du cdH, que le CD&V voudrait voir également dans l’aventure. Pourquoi faire entrer un parti francophone de plus alors qu’il n’est pas nécessaire arithmétiquement? Les cinq sièges des centristes ne feraient qu’augmenter le poids des francophones (51 sièges sur 92) mais permettraient au CD&V de ne pas être seul face aux trois binômes PS-sp.a, MR-Open Vld et Ecolo-Groen. Avec le cdH, les quatre familles seraient recomposées, ce qui modifie le rapport de force. Le scénario ne déplaît pas au président du PS, Paul Magnette, qui jeudi soir sur La Une (RTBF) s’est dit tout à la fois confiant envers le CD&V et ouvert au cdH.