L'appel de Maingain ne fait ni chaud ni froid à Ecolo et au cdH

Le président de DéFI veut "partout où c’est possible" casser l’axe PS/MR en bossant avec cdH et Ecolo. Benoît Lutgen et Zakia Khattabi lui répondent.

Les élections, a fortiori une campagne électorale, c’est un peu Noël avant l’heure. Tout le monde aime tout le monde, les partis font offre de coalitions tous azimuts, il ne manque que le sapin. On a eu le PS d’Elio Di Rupo qui suggérait "des coalitions progressistes" avec DéFI et Ecolo, on a eu la FGTB qui proposait des alliances PTB+ PS+ Ecolo, on a des libéraux francophones qui jugent que ça marche très bien en Région wallonne avec le cdH, donc pourquoi pas poursuivre ensemble.

Et puis Olivier Maingain, le président de DéFI, y est lui aussi allé de sa petite suggestion, ce mercredi dans nos colonnes, en indiquant que partout où ce serait possible en Wallonie et à Bruxelles, son parti privilégierait des alliances avec Ecolo et le cdH afin, dit-il, de "briser l’axe PS/MR".

La réaction de Zakia Khattabi

Qu’en dit donc la coprésidente d’Ecolo, Zakia Khattabi, jointe ce mercredi alors qu’elle arpentait le marché de Huy (oui, vous avez bien lu) pour conquérir des électeurs. "Cela m’interloque, explique-t-elle. Je ne dis ni oui ni non, Ecolo s’associera avec des formations politiques qui lui permettront d’aller le plus loin possible dans la réalisation de ses projets. Ce que je constate, c’est qu’effectivement, les coalitions des scandales PS/MR, tant à Liège qu’a Bruxelles, donnent tous les signaux possibles et imaginables qu’elles veulent poursuivre ensemble. Mon message est dès lors de dire aux électeurs: donnez à Ecolo les moyens d’être fort et de pouvoir contourner ces coalitions qui se dessinent un peu partout. Je me bats pour que ces majorités par qui les scandales sont arrivés ne restent pas en place de la même manière, je me bats également pour casser les majorités absolues. Parce que nous trouvons que ce n’est pas sain et qu’il faut oxygéner la démocratie. À Bastogne, nous sommes par exemple opposés au cdH de Benoît Lutgen mais dans d’autres endroits, nous sommes associés au cdH pour casser d’autres majorités absolues."

"Je me bats pour que ces majorités par qui les scandales sont arrivés ne restent pas en place." Zakia Khattabi Coprésidente d’Ecolo

La réaction de Benoît Lutgen