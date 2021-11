L’éducation civique comme principal remède contre l’abstention

Une étude de l’ULB-VUB planche sur l’érosion de la confiance entre citoyens et politiques. Outre certains aménagements techniques, il faut sensibiliser sur l’utilité du vote.

Aux dernières élections de 2019, environ 1,3 million d’électeurs n’ont pas voté, ce qui représente un taux d’abstention de 17%. Parmi ceux-ci, 5,4% ont voté blanc ou nul et 11,6% ne se sont pas déplacés pour aller voter. Ces taux sont certes parmi les plus bas en Europe, mais ils ne rassurent pas pour autant. D’une part parce que nous sommes un des rares pays, avec le Luxembourg, où le vote est obligatoire et parce que le taux d’abstention est en augmentation constante ces dernières années. Un groupe de chercheurs de l’ULB et de la VUB a tenté de décrypter le phénomène et les réponses à y apporter.

Premier constat, ceux qui votent le moins sont les jeunes, les personnes moins éduquées, les étrangers et les personnes vivant en milieu urbain. "On vote généralement par habitude ou par devoir citoyen. Or on observe un déclin de ces deux sentiments qui explique en grande partie la baisse de la participation", constate le politologue Jean-Benoît Pilet (ULB).

Un autre facteur-clé est le degré de confiance dans le système politique. Certains citoyens ne s’identifient plus à leurs représentants politiques ou estiment que les sujets qui les préoccupent sont insuffisamment abordés dans le débat public.

À cela s’ajoute le contexte du scrutin. L’électeur participera plus volontiers si le débat est suffisamment polarisé et s’il a le sentiment que son vote peut influer sur son quotidien. Autrement dit, si son vote sert à quelque chose. Ce dernier facteur pourrait expliquer le peu d’enthousiasme suscité par les élections européennes.

Par ailleurs, un scrutin proportionnel favorise une participation plus élevée, car l’électeur dispose d’un choix plus large et finira toujours par trouver chaussure à son pied.

Enfin, certaines barrières techniques, comme l’obligation de s’inscrire dans le chef des résidents européens pour les élections locales, peuvent dissuader d’aller voter.

L’abstention creuse les inégalités

En termes de solutions, les chercheurs de l’ULB et de la VUB écartent résolument l’idée de supprimer le vote obligatoire. Ils citent l’exemple du Chili qui a supprimé le vote obligatoire en 2010 et où le taux de participation a chuté de 87 à 43%. Aux Pays-Bas, l’abandon du vote obligatoire en 1971 a durablement réduit la participation de 10%.

"L’abstention creuserait les inégalités sociales", prévient Jean-Benoît Pilet. Certaines simulations ont montré que l’abandon du vote obligatoire pourrait contribuer à une redistribution des cartes. La gauche traditionnelle (PS) serait perdante tandis que la droite (libéraux et N-VA) mais aussi les écologistes pourraient escompter quelques gains.

Didier Caluwaerts, professeur à la VUB, a étudié la question pour la Flandre et arrive, à partir des résultats de 2019, à un gain de 5% pour la N-VA et une perte de 3% pour le Vlaams Belang si on devait laisser tomber l’obligation de vote.

De manière générale, les auteurs de l’étude plaident pour le renforcement de l’éducation civique à l’école et pour des campagnes d'information auprès des citoyens pour contrer le sentiment selon lequel voter ne sert à rien. De même, l’obligation pour les partis aux Pays-Bas de publier l’impact budgétaire de leur programme électoral contribuerait à consolider le lien entre citoyen et politique.

Les politologues suggèrent aussi certaines réformes comme la suppression de l'effet dévolutif de la case de tête, l’octroi d'un "bonus" au parti arrivé en tête pour former le gouvernement ou encore la simplification des formalités administratives pour les étrangers vivant en Belgique et pour les quelque 250.000 Belges vivant à l’étranger.