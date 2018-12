L'ex-MR Assita Kanko rejoint la N-VA

L'ex-MR, qui avait obtenu 355 voix de préférence lors des communales de 2012, avait annoncé vouloir prendre du recul afin de se consacrer aux droits de la femme, et plus particulièrement à Polin , un incubateur qu'elle a initié pour encourager les femmes à l'action politique .

Assita Kanko change donc de cap. "Dans les circonstances actuelles, je ne veux pas suivre la politique de manière passive, mais jouer à nouveau moi-même un rôle et prendre la parole", a-t-elle déclaré, citée dans une communication de sa nouvelle formation, la Nieuw-Vlaamse Alliantie. "La liberté de penser doit retrouver plus de place en politique. La N-VA apporte un récit clair et honnête, certainement à propos de la migration et de l'intégration", a-t-elle dit dans un commentaire relayé par la N-VA.