La FGTB envisage de créer une liste aux prochaines élections

Le but: inciter PS, PTB et Ecolo à s'entendre entre eux sur la base d'un programme commun.

Ces électeurs déçus avaient cru à l'émergence de nombreuses coalitions progressistes après le scrutin du 14 octobre. Le secrétaire fédéral de la FGTB Jean-François Tamellini évoque dès lors dans un post Facebook une "réflexion qui commence à prendre forme depuis quelques semaines", celle de "pouvoir déposer une liste pour les prochaines élections qui offre une alternative à toutes celles et ceux qui ne savent plus pour qui voter".

Responsabilité syndicale

Jean-François Tamellini parle de "responsabilité syndicale" face à la montée des fascismes et au risque de voir la voix des travailleurs confisquée par l'extrême droite. Le secrétaire fédéral du syndicat socialiste espère pouvoir compter sur une liste suffisamment populaire que pour coaliser autour d'un programme qui place "l'humain et la planète au centre de l'équation". Il évoque d'ores et déjà des balises telles que l'égalité homme-femme, le droit à la dignité (des pensions au-dessus de 1.500 euros...), la réduction du temps de travail, une fiscalité plus juste, une transition énergétique "socialement juste" et des politiques migratoires "justes et humaines".