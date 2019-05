La N-VA perdante mais incontournable?

La dispersion des sièges liée à la montée de l’extrême droite et de l’extrême gauche risque de rendre très difficile la formation du prochain gouvernement fédéral. La suédoise n'a sans doute plus de majorité.

Un tremblement de terre politique est donc en train de secouer la Flandre, qui voit exploser le vote Vlaams Belang. Tel est le principal enseignement de cette journée électorale. L’extrême droite flamande avait été contenue ces dernières années par l’émergence puis par l’installation au pouvoir de la N-VA. Au lendemain des élections de 2014, elle ne représentait plus que trois députés à la Chambre pendant que les troupes de Bart De Wever empochaient 33 sièges.

Le Belang frôle aujourd'hui les 20% des voix. La N-VA semble à ce stade être la principale victime de cette poussée de l’extrême droite flamande, mais cette dernière semble également profiter du recul des partis traditionnels. Le CD&V est en net recul, tout comme le sp.a qui voit monter, côté gauche, un PVDA (PTB) qui, pour la première fois, semble en mesure de dépasser le seuil électoral de 5% au nord du pays et donc d’envoyer des élus à la Chambre et au Parlement flamand. Groen est en progression mais sans donner lieu à une vague verte qui fut parfois attendue. L'Open Vld doit également constater un tassement par rapport à 2014.

Quelles conséquences pour les futures négociations au niveau fédéral? A 22 heures ce dimanche, l’avancement de la communication des résultats à Bruxelles et en Wallonie ne permettait pas de s’avancer beaucoup quant au poids des uns des autres au niveau fédéral. On peut cependant déjà affirmer que la coalition sortante, la "suédoise" associant N-VA, CD&V, Open Vld et MR, qui compte 83 sièges sur 150, ne pourrait pas être reconduite.

Bart De Wever laisse volontiers les clés du Fédéral au Roi

Comme président du premier parti de Flandre mais perdant de l’élection, Bart De Wever a laissé ce dimanche soir les clés de la négociation fédérale au Roi, tout en affirmant que son parti ne tolérerait pas que les partis néerlandophones du prochain gouvernement fédéral ne disposent pas d’une majorité au sein du groupe linguistique néerlandais à la Chambre. . "La Flandre a voté au centre droit et à droite. Et national-flamand, plus que jamais. La Belgique francophone choisit au contraire d'aller beaucoup plus à gauche. Jamais, ces réalités n'ont été aussi éloignées les unes des autres", a-t-il affirmé ce dimanche soir.

"Mon seul vrai veto, qui est réel, c'est contre le PS et Ecolo au niveau fédéral. Faire un gouvernement normal avec des gens qui plaident pour des frontières ouvertes, pour une semaine de quatre jours sans réduction de salaire, pour revenir en arrière avec la réforme des pensions… ce n'est pour moi pas à l'ordre du jour", a également dit le président de la N-VA, refusant pour l’heure d’exclure le Vlaams Belang.

Côté francophone, les partis traditionnels PS, MR et cdH semblent confirmer leur chute au profit d’Ecolo et du PTB. Ce qui risque également de ne pas favoriser l'émergence rapide d'une coalition fédérale. "Pour l'instant, aucune coalition à trois familles, hors N-VA, ne semble pouvoir être installée", glisse un observateur libéral. "Les exclusives prononcées par les uns et les autres (Ecolo, PS et cdH) risquent d'être difficile à tenir", ajoute-il.