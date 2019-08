La nouvelle idée des informateurs: un programme d'abord, les partis ensuite

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte planchent sur l'élaboration d'un programme gouvernemental. Dans un deuxième temps, les partis seraient sollicités et ceux qui adhèrent au programme passeraient à l'étape de la formation de l'exécutif fédéral.

Une nouvelle idée fait son chemin lors des discussions pour la formation d'un gouvernement fédéral. À l'oeuvre depuis plus de deux mois, les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte développent un programme avec des objectifs clairement définis. Et, comme l'indiquent nos confrères de Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen, les partis qui y adhèrent formeront le prochain gouvernement, à condition qu'ils parviennent à dégager une majorité au Parlement.