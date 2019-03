La "triste fin" de Kris Peeters, selon De Wever

La campagne électorale bat son plein en Flandre avec des attaques de la N-VA envers le Cd&V et plus particulièrement Kris Peeters.

"Voyez Kris Peeters, qui doit tirer la liste européenne: c’est une triste fin, pour un vice-Premier ministre. Tout le monde le sait, c’est la pension en réalité. Les Romains auraient dit: ‘rentrez chez vous, faites-vous couler un bain et ouvrez-vous les veines, car vous ne servez plus à rien. Et puis, partez au Parlement européen’" , a déclaré Bart De Wever sur VTM.

Le président du CD&V, Wouter Beke, a réagi vivement. "La classe, on l’a ou on ne l’a pas. Propos vraiment dégoûtants de mon collègue (Bart De Wever). Le débat politique peut être rude et violent, mais il demande un minimum de respect. On a vraiment touché le fond", a-t-il répliqué.