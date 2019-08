"Le MR ne parlera pas de confédéralisme" (Jean-Luc Crucke)

Nouvel appel du pied de la N-VA au PS

Jean-Luc Crucke est logiquement sur la même longueur d'onde que sa collègue libérale. Il laisse cependant une ouverture pour aborder le volet institutionnel, rappelant au passage que c'est aux deux plus grands partis du pays de prendre la main, à savoir la N-VA et le PS, "sinon, on ne trouvera pas de solutions". Pour le ministre Crucke, "il existe tellement de définitions du confédéralisme que la N-VA n'en a même pas. Nous devons certainement être en mesure de parler de possibilités de rendre le pays plus gérable à long terme".