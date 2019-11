Le PS demande à l'Open VLD et au CD&V de se "déscotcher" de la N-VA

PS et N-VA sont à couteaux tirés depuis l'échec de la préformation dirigée par Rudy Demotte et Geert Bourgeois. Le Roi rencontre le MR, l'Open VLD, le sp.a, le CD&V ainsi que les deux partis écologistes.

Plus de 160 jours après les élections fédérales, les divergences entre PS et N-VA ne semblent pas avoir diminué d'un pouce. Au point de rendre crédible l'option d'un retour aux urnes anticipé? "C'est possible même si ce n'est pas souhaitable", a admis mardi matin le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, dans l'émission Matin Première sur la RTBF.

"Si le PS veut un gouvernement arc-en-ciel, qu'il prenne ses responsabilités." Cieltje Van Achter Vice-présidente de la N-VA

Pour rappel, Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA), préformateurs depuis le 8 octobre, ont jeté l'éponge lundi, demandant à être déchargés de leur mission. Le Palais a suspendu sa décision avant de commencer un round de consultations par l'audition de Paul Magnette et Bart De Wever, présidents du PS et de la N-VA.

"Nous restons fidèles aux engagements pris vis-à-vis de la population. Nous ne braderons pas nos valeurs fondamentales", a-t-il ajouté en appelant par ailleurs l'Open VLD et le CD&V à "faire preuve de lucidité". "Qu'ils arrêtent de se scotcher à la N-VA: d'autres coalitions sont possibles", a répété Ahmed Laaouej, un credo martelé à maintes reprises ces dernières heures dans les rangs socialistes.

La N-VA reparle institutionnel

Du côté de la N-VA, c'est le vice-président Lorin Parys qui est monté au front. "Un compromis entre le PS et la N-VA est possible si le Parti socialiste accepte de modifier sa politique socio-économique ou de rencontrer les exigences institutionnelles de la N-VA", a-t-il notamment expliqué sur les ondes de Radio 1. Dit autrement, soit le PS accepte de mettre de côté ses revendications socio-économiques, soit il accepte de discuter confédéralisme avec la N-VA. "Nous sommes toujours prêts à discuter et à écouter", a néanmoins ajouté Lorin Parys selon qui la N-VA est prête à aller au pouvoir "mais pas à n'importe quel prix".

"Nous restons ouverts au dialogue mais concrètement, ce qu'on a entendu lundi de Paul Magnette, c'est que la N-VA doit jeter son programme à la poubelle et exécuter le programme du PS en envoyant la facture en Flandre", a renchéri Cieltje Van Achter, la vice-présidente du parti nationaliste flamand, dans les émissions radio matinales. "C'est ce que nous ne voulons pas. Si le PS veut un gouvernement arc-en-ciel, qu'il prenne ses responsabilités", a-t-elle ajouté.