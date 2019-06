Le Parti socialiste change de ton avec la N-VA

On rappellera que le 6 juin dernier, le Roi a prolongé la mission d'information confiée au lendemain du scrutin à Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) en vue de préparer la formation du prochain gouvernement. Les deux hommes doivent faire un second rapport au Roi ce lundi et pourraient tenter de pousser PS et N-VA à entamer des discussions. Ceci pouvant expliquer l'ouverture du président du PS. Un round exploratoire entre les deux partis ne serait pas illégitime compte tenu de leur statut de premiers partis du pays.