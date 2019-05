Le cordon sanitaire sous pression

Le succès électoral du Vlaams Belang a rouvert le débat sur la nécessité et la pertinence du cordon sanitaire à l’égard de l’extrême droite.

Sammy Mahdi , le président des jeunes CD&V, est contre l’abandon du cordon. "Je ne sais pas quelles sont les intentions de l’Open Vld, mais en ce qui me concerne, nous ne parlons pas avec le Vlaams Belang. Jamais."

De son côté, Bart De Wever , dans son discours prononcé au Claridge à Bruxelles dimanche soir, s’est contenté de "féliciter" le Vlaams Belang, sans faire la moindre allusion au cordon sanitaire. Il a précisé qu’il rencontrerait "tous les partis" lorsqu’il sera à la manœuvre pour former le gouvernement flamand.

Nicolas Bouteca, politologue à l’université de Gand (UGent), ne voit pas le cordon sanitaire céder si facilement. "S’il l'avait voulu, Bart De Wever aurait déjà pu gouverner avec le Vlaams Belang à Anvers. A Ninove plus récemment, cela ne s’est pas fait non plus. Si cela ne s’est pas fait au niveau local, je vois mal comment le cordon sanitaire pourrait être brisé à un échelon supérieur, que ce soit à la Région ou au Fédéral."