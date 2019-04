Le "diable" Bart De Wever face à "l'inconnu" Jean-Marc Nollet

Le match entre Bart De Wever et Jean-Marc Nollet, qui se tient ce mercredi soir sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, ce n’est sans doute pas le combat des chefs espéré par les initiateurs du projet, dès lors que Paul Magnette s’est désisté. Sur le fond toutefois, les spectateurs ne devraient pas être déçus. De Wever et Nollet, ce sont en effet deux visions de la société radicalement différentes qui vont s’affronter.

Le climat s’invite dans la campagne

De plus, Bart De Wever n’est peut-être plus l’homme tout puissant qu’imaginent les francophones. Surtout depuis que la thématique du climat a fait irruption dans une campagne que la N-VA pensait entièrement focalisée sur l’immigration, la sécurité et l’identité. "Ce sera très difficile pour le parti nationaliste de corriger le tir", prédit Luc Barbé. "Cela n’affectera sans doute pas le noyau dur des électeurs de la N-VA, mais entre 25 et 30% dans les urnes, l’écart est de taille."