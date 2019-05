Le meilleur du pire de la campagne électorale

Certains candidats ne manquent pas d'imagination pour faire parler d'eux. D'autres, par contre, manquent justement d'imagination. Et c'est parfois mieux ainsi...

Cette campagne électorale qui tire à sa fin a été marquée par pas mal d'affaires. Tracts litigieux, sorties surprenantes, etc. Des dérapages, il y en a toujours. Et quand il y a les réseaux sociaux pour s'en mêler, l'effet n'en est qu'amplifié.

On vous en a déjà beaucoup parlé, de ces faits de campagne. Et si cette fois, nous allions au cœur du cœur de la campagne, à l'affût des vrais messages des candidats? Que veulent-ils nous dire, que veulent-ils changer? Quel monde futur nous proposent-ils?

On a collecté pour vous quelques perles de campagne pour nourrir votre questionnement. Ces affiches ou clips vidéos en disent souvent beaucoup sur la ligne du candidat qui se vend. Et parfois ça nous fait un peu peur. Dans ce florilège, il y a du comique, du romantique, du moche, du mauvais goût... Amusons-nous.

Ne riez pas trop vite, ces deux jeunes-là ont bien fait parler d'eux et de leurs talents de scénaristes. Voyez ce clip interpellant (retiré rapidement du réseau officiel, on comprend). Sans doute ont-ils du chien, l'amour des animaux aussi (comme Dame de Lobkowicz d'Ursel d'ailleurs) et une trop grande naïveté à l'égard des codes du sexisme.