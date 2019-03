Le monde judiciaire lance sa campagne électorale

Ce 20 mars, l’immense majorité des organisations judiciaires se regroupe sous la même bannière. On y retrouve notamment le ministère public, Avocats.be, l’Union royale des juges de paix et de police, la Ligue des droits humains ou les associations de magistrats. Le barreau de Bruxelles n’est pas en reste. "Nous n’avons pas plaisir à plaider devant des juges malheureux et sans moyens. La situation est menacée par manque d’effectif. On a un État hyper radin qui aurait aussi pu être plus doux et sensible", insiste Michel Forges, bâtonnier du barreau francophone de Bruxelles.