Le pas de côté du cdH redistribue les cartes

Le retrait des humanistes tue dans l’œuf toute majorité progressiste sans le PTB. Dans cette configuration, voici le PS – mis sous pression par la FGTB – poussé dans les bras du MR qui n’en demandait sans doute pas tant.

Le renoncement du cdH met le PS dans une drôle de position. Si les socialistes restent maîtres du jeu, et ils continuent à mener les discussions à Namur en vue de dégager une coalition gouvernementale, le président Di Rupo va devoir faire preuve d’énormément de pédagogie dans les prochains jours pour expliquer ses choix à son électorat.

Voici pourquoi.

Il est quasi impossible pour Ecolo de s’associer au PS et au MR en Wallonie.

L’exit du cdH réduit le nombre de combinaisons en vue de former un gouvernement. On aura beau retourner l’équation dans tous les sens, toute majorité passe inévitablement par la case libérale ou communiste. C’est le MR ou le PTB, l’un ou l’autre. Commençons par le premier scénario. Le plus invraisemblable et qui consiste à voir débouler le PTB en Wallonie et former une tripartite PS-Ecolo-PTB. Bien qu’ayant les faveurs de la FGTB, l’option communiste fait peur à la frange libérale du PS. Les programmes économiques des deux partis sont difficilement conciliables.

Coup dur pour Ecolo, coup de chance pour le MR

L’option PTB mise de côté rend donc la coalition PS-MR incontournable. C’est la plus logique et elle bénéficiera d’une confortable majorité de 43 sièges sur 75 au Parlement. Elle sera cependant indigeste pour une partie de l’électorat socialiste qui va devoir avaler ce mariage entre frères ennemis. Pour éviter de perdre la face à gauche, le PS devrait donc en toute logique ouvrir la majorité à Ecolo même si, arithmétiquement, les verts ne sont pas indispensables.

Et c’est ici que le bât blesse pour Ecolo qui, jusqu’ici, se refusent à entrer dans une majorité où ils ne seraient pas numériquement nécessaires. Ils sont donc poussés vers l’opposition.

Côté Bruxellois, le PS qui mène aussi les négociations avec une préférence pour un attelage avec Ecolo et DéFI. Si un PS-MR se confirme au sud, il permettrait aux socialistes de dire qu’il a mis des alliances progressistes en place partout où il a pu. Mais la question de la cohérence des majorités entre niveaux de pouvoir peut encore se poser et pousser vers un PS-MR également à Bruxelles. Par ailleurs, les relations entre les écologistes et le PS bruxellois ne sont pas spécialement au beau fixe en ce moment. À ce stade, il n’est pas non plus exclu que PS et MR choisissent DéFI comme troisième partenaire.