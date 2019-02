Le premier sondage de l'année confirme la vague verte

A cent jours du "super scrutin" du mois de mai, Ecolo se place en tête à Bruxelles, à en croire le sondage réalisé pour Le Soir, RTL-TVI, VTM et Het Laatste Nieuws. En Flandre, Groen dépasse le CD&V et devient la deuxième parti en Flandre.

Ecolo continue sa progression en vue des élections à la Chambre, avec 19,9%, à Bruxelles, et même 22,6% avec Groen qui figurera sur une même liste. Les écologistes devancent le PS stable, à 15,9%, par rapport à un précédent sondage, et le MR en recul, à 15,3%. DéFI recueille 12,5% des intentions de vote, loin devant le PTB, à 7,5%. Le cdH est classé en-dessous des 5% (4,3%).

Les Verts grimpent partout

Ce sondage a été réalisé du 5 au 11 février pour le compte des rédactions du journal Le Soir, RTL-TVI, VTM et Het Laatste Nieuws. Sur cette période, la thématique climatique s'est imposée dans la rue et au parlement. Une forte exposition qui se traduit dans les chiffres. Ecolo est le parti qui progresse le plus en Wallonie, restant, avec 16,8%, derrière le PS (24,3%) et le MR (19,4%), stables par rapport aux précédentes enquêtes. Le PTB (10,7%) tutoie le cdH (10,8%) qui ne peut (pas encore) jouir favorablement de l'arrivée de Maxime Prévot à la présidence du parti.