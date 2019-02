"Le principe du compteur qui tourne à l'envers doit être supprimé"

Alors que gouvernement wallon et régulateur s’affrontent pour savoir s’il faut faire payer des frais de réseau aux propriétaires d’installations photovoltaïques existantes, l’Apere, l’Association pour la promotion des énergies renouvelables, va beaucoup plus loin et prône la suppression totale du principe du compteur qui tourne à l’envers pour tous les prosumers (ces consommateurs d’électricité qui sont aussi producteurs) en Belgique, sur les frais de réseau comme sur l’énergie. C’est sans doute la plus polémique des dix mesures proposées par l’ASBL dans le mémorandum publié ce jeudi, en vue de développer l’autoconsommation collective d’énergie verte.