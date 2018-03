Les Belges n'ont jamais autant dépensé en ligne

Les derniers chiffres de BeCommerce, l’association belge des boutiques en ligne et des entreprises de vente à distance, sont plutôt encourageants pour l’e-commerce chez nous. En 2017, le Belge a dépensé plus de 10 milliards d’euros en ligne , ce qui constitue un record pour ce secteur.

Et ce sont les billets d’avion et les hébergements qui ont le plus de succès. Ils représentent 86% des dépenses en ligne. L’alimentation est le secteur qui a le plus progressé : +27% en 2017.

BeCommerce se dit très optimiste pour l’avenir de l’e-commerce en Belgique qui conserve une large marge de progression : "L'économie aux Pays-Bas est d'une fois et demie plus importante que celle de la Belgique, mais le secteur du commerce électronique est environ dix fois plus important qu'en Belgique. Si la Belgique suivait la même évolution qu'aux Pays-Bas, on s'attendrait à une croissance spectaculaire", explique l'organisation. "Ceux qui parient sur l'e-commerce vont croître structurellement plus vite que l'économie dans son ensemble dans les années à venir."