Les listes d'Ecolo et de Groen prennent corps

Les deux partis écologistes ont officialisé ce samedi les noms de certaines de leurs têtes de liste pour les élections européennes, législatives et régionales du 26 mai prochain, avec notamment l'arrivée d'une jeune candidate Ecolo pour le Parlement européen, Saskia Bricomont, qui figurera en deuxième place derrière l'eurodéputé vert sortant Philippe Lamberts.

Pour Groen, ce sera l'actuelle sénatrice cooptée Petra De Sutter, qui siège également à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) qui mènera la liste européenne, suivi par l'eurodéputé sortant Bart Staes, a annoncé le parti écologiste flamand lors d'une réception de Nouvel An commune avec son homologue francophone. Avec l'intention affichée d'obtenir un second siège pour Groen. M. Staes siège sans discontinuer au Parlement européen depuis 1999.

Les deux cprésidents d'Ecolo, Jean-Marc Nollet et Zakia Khatabbi, seront têtes de liste pour le scrutin fédéral, respectivement dans le Hainaut et à Bruxelles, a précisé Ecolo. M. Nollet emmène dans son sillage Marie-Colline Leroy (de Frasnes-lez-Anvaing), enseignante et figure montante au sein du parti. A Bruxelles, le député fédéral sortant Gilles Vanden Burre figurera en seconde position sur la liste Ecolo pour la Chambre.