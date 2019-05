Les quatre raisons de la victoire du Vlaams Belang

Un positionnement antisystème, la migration, un programme socio-économique à gauche et les réseaux sociaux: ce sont les clés du succès du Vlaams Belang en Flandre.

Quelles sont les raisons de cette soudaine poussée de l’extrême droite au nord du pays ? Plusieurs éléments explicatifs peuvent d’ores et déjà être mis en avant.

Deuxièmement , le Belang surfe sur le thème de la migration qui continue de faire recette auprès d’une bonne partie des électeurs. Les attaques de Tom Van Grieken se sont beaucoup concentrées sur Theo Francken, l’ancien secrétaire d’Etat N-VA en charge de l’Asile et la Migration, qui aurait, d’après le Belang, "laissé entrer 500.000 migrants" en Belgique.

Troisièmement, le programme socio-économique du Belang s’est complètement "gauchisé", ce qui lui permet de capter un public menacé de déclassement au plan économique et social. Tom Van Grieken et ses troupes ont ainsi promis de réduire l’âge de la pension légale, d’augmenter le montant des pensions, de réduire la TVA sur l’électricité de 21 à 6% ou encore de ne pas entrer dans un système de taxe kilométrique. On n’est pas loin du programme du PTB, mais à l’extrême opposé du paysage politique.