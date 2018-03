MR et PS retrouvent des couleurs, la N-VA écrase la concurrence

Les partis traditionnels ont repris des forces durant l'hiver. Selon le dernier baromètre politique de la RTBF, La Libre, De Standaard et la VRT, les libéraux et les socialistes francophones gagnent du terrain là où le PTB marque le pas. En Flandre, la N-VA retrouve ses scores du scrutin de 2014 pour asseoir sa domination sur la région.

Si on votait aujourd'hui à Bruxelles et en Wallonie, PS et MR seraient au coude-à-coude avec une très légère avance pour les libéraux dans le sud du pays et l'inverse dans la capitale. D'après le baromètre RTBF-La Libre-VRT-De Standaard, le dernier encore réalisé par téléphone, le MR récolterait 24,1% des voix en Wallonie contre 23,2% au PS. A Bruxelles, les socialistes (21,8%) repasseraient devant le MR à 20,2%.