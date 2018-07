Mons : l'après-Di Rupo se joue avec un Bouchez en embuscade

Une page se tournera à Mons après les élections. Le socialiste Elio Di Rupo ne désire plus être bourgmestre et cèdera son écharpe mayorale à son dauphin Nicolas Martin. A moins que le fougueux Georges-Louis Bouchez arrive à créer la surprise et bouscule la majorité absolue socialiste.

Mons, c’est avant tout un combat. Certains parleront de celui de David le libéral contre Goliath le socialiste. On n’en est pas loin ! Bastion socialiste depuis les années 1950, la citadelle montoise semble imprenable pour les adversaires politiques. Et après une brève parenthèse où le PS a accepté d’accueillir les libéraux dans sa majorité absolue à la suite du scrutin de 2012, Elio Di Rupo, maître absolu de la ville depuis 2000, a rapidement sonné la fin de la récré en renvoyant son encombrant échevin libéral Georges-Louis Bouchez sur les bancs de l’opposition.

Pour l’édition 2018, il faut cependant intégrer un changement de casting. Toujours aussi populaire dans la cité du Doudou, Elio Di Rupo tire sa révérence. Le bourgmestre de Mons, et président du parti socialiste, n’entend pas rempiler au mayorat et laissera la place à son dauphin Nicolas Martin, déjà bourgmestre faisant fonction du temps où Elio Di Rupo exerçait des fonctions ministérielles.

Loin d’être un novice, le premier échevin Nicolas Martin se présente comme le candidat du changement. " La fonction de bourgmestre est liée à la personne qui l’occupe. Il y aura donc forcément un changement si j’accède à ce poste ", estime Nicolas Martin. " J’ai la même volonté qu’Elio. Je m’inscrits dans le développement de la ville mais j’ai aussi la volonté d’être présent. Je ne serai que bourgmestre ", promet-il. " la majorité absolue est indispensable pour garder une cohérence et éviter des négociations laborieuses pour chaque projet. C’est plus compliqué d’avoir une politique claire en cas de coalition".

Un grain de sable nommé Bouchez

Mais derrière cette passation de pouvoir qui, en d’autres temps, se serait passée sans encombres et sans remous pour les socialistes montois, le scrutin 2018 aura un goût de combat car le tandem socialiste Martin (en tête de liste) et Di Rupo (pour la pousser), rencontrera immanquablement sur sa route l’omniprésent et brouillant Georges-Louis Bouchez.

Jadis échevin des finances d’Elio Di Rupo avant que le MR se fasse débarquer de la majorité communale, Georges-Louis Bouchez entend bousculer le PS. " Il faut que le PS ne soit plus en mesure de diriger tout seul la ville de Mons. Le PS ne doit plus avoir la majorité absolue. C’est une entrave à la démocratie et au pluralisme d’idées ", martèle-t-il. Longtemps vu comme le meilleur ennemi d’Elio Di Rupo, Georges-Louis Bouchez ne semble guère faire plus confiance en Nicolas Martin. " Il y a plus de modernité chez Di Rupo que chez Martin."

Pour égratigner les socialistes et percer leur majorité absolue, le candidat libéral a créé voici quelques mois la liste d’ouverture "Mons en mieux" qui intègre tant des personnalités venant du MR comme Richard Miller que certains transfuges cdH ainsi que des candidats de la sociétés civiles.

Voilà pour le décor. Et les bousculades s’annoncent musclées entre le PS et Mons en mieux.

Côté enjeux politiques, c’est forcément un combat d’idées qui va animer Mons ces prochaines semaines. Du côté de Mons en Mieux, la stratégie semble évidente : les recettes du passé (socialiste) n’ont pas fonctionné. " Mons est un exemple unique d’une précarité sociale avec deux universités et des milliers d’étudiants. Le nœud du problème est le manque de vision et un développement global. "

Choc des idées

Pour animer les débats, Georges-Louis Bouchez axe son discours autour de trois thématiques : l’emploi, l’enseignement et la santé. " Il faut sortir des débats sur l’état des trottoirs et se lancer sur les grands enjeux pour Mons. " Ainsi, à côté des annonces chocs comme la fin des biennales et les restrictions budgétaires dans les musées, Georges-Louis Bouchez entend remobiliser les fonds publics autour des trois axes forts de sa campagne. " Il y a 41.000 emplois disponibles à Mons mais 70% ne sont pas occupés par des Montois ! Or, le rendement fiscal d’une commune est plus lié au domicile des travailleurs qu’à celui de l’entreprise. Cette attractivité pour les habitants doit passer par des services publics de proximité et ouverts le samedi. Le vrai enjeu à Mons c’est le taux de chômage de près de 20% auquel il faut rajouter les 9% de personnes qui bénéficient du RIS. Si on ne casse pas toute cette fatalité autour de cette pauvreté, rien ne pourra suivre et on ne pourra plus rénover des routes. Idem du côté de la santé. Les indicateurs sont catastrophiques. Nous avons le plus haut taux d’obésité, on meurt plus jeune…On dit toujours que la culture rapporte de l’argent pour justifier les subsides. Mais les musées nous coutent 2,9 millions par an et on n’a pas baissé le taux de chômage. Si c’est du marketing que l’on recherche, à ce prix un club de foot en D1 rapporte plus. Tout le monde parle du Sporting de Charleroi. "

Face à ce que Nicolas Martin voit comme de " l’agressivité de Mons en mieux et de son chef de file", le PS joue la carte de la proximité avec les citoyens. " Il faut travailler à l’efficacité des services rendus aux citoyens. On peut toujours faire mieux. Il est important de revenir aux services de base comme la propreté, le logement et la sécurité. C’est ce qu’attendent de nous les montois. "