Nicolas Bouteca (UGent): "Le discours du Belang est devenu plus acceptable"

Nicolas Bouteca est politologue à l’université de Gand (UGent). Il éclaire les possibilités de former une majorité en Flandre et au Fédéral compte tenu du séisme provoqué par le Vlaams Belang.

Même avec le cdH, je ne suis pas certain qu’une suédoise puisse encore atteindre une majorité. Il faudra chercher d’autres formules, mais il n’y en a pas beaucoup. Une tripartite traditionnelle n’a pas de majorité en Flandre. Aucun parti flamand n’osera s’embarquer là-dedans. Il faudra du temps et sans doute beaucoup de "massages" avant que quelqu’un ne se décide à prendre ses responsabilités. Peut-être une tripartite MR-PS-Ecolo, mais ce ne sera pas pour tout de suite.

La Flandre-Occidentale a toujours été la province flamande la plus conservatrice. C’est un environnement plutôt campagnard. Jusqu’ici, cet électorat conservateur avait été capté par le CD&V. Mais les vieux meurent et les jeunes qui prennent la relève sont davantage tentés par le Vlaams Belang. Auparavant, ceux qui votaient pour l’extrême droite n’osaient pas trop le dire. Aujourd’hui, c’est beaucoup moins le cas. Le discours du Vlaams Belang est devenu plus acceptable.

Dans son discours de ce soir, Bart De Wever n’a fait aucune allusion en ce sens. S’il avait voulu, De Wever aurait déjà pu gouverner depuis bien longtemps avec le Vlaams Belang à Anvers. A Ninove plus récemment, cela ne s’est pas concrétisé non plus. Si cela ne s’est pas fait au niveau local, je vois mal comment le cordon sanitaire pourrait être brisé à un échelon supérieur, que ce soit à la Région ou au Fédéral. Cela n'aurait du reste pas beaucoup de sens puisque la N-VA et le Vlaams Belang n'ont pas de majorité au parlement flamand.