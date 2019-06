On revote à Neufchâteau ce dimanche

Le scrutin communal d'octobre 2018 avait été annulé pour cause de suspicion de fraude électorale via des procurations pour des résidents d'un home au profit de la liste du bourgmestre Dimitri Fourny. Les habitants de Neufchâteau sont donc rappelés aux urnes ce dimanche.

Un peu plus de 5.500 habitants de Neufchâteau sont rappelés aux urnes ce dimanche dans le cadre des élections communales. Un retour dans l'isoloir qui fait suite à l' annulation, en avril, du scrutin d'octobre 2018 par le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, sur fond de suspicions de fraude électorale autour de procurations pour les résidents d'un home pour personnes âgées, "Le Clos des Seigneurs", géré par le CPAS de Neufchâteau. Le scrutin invalidé avait vu la victoire de la liste de l'actuel bourgmestre Dimitri Fourny (cdH).

Ces suspicions ont fait l'objet d'une instruction judiciaire ouverte à l'initiative du parquet du Luxembourg, au lendemain du scrutin d'octobre dernier. Elle a mis en évidence l'existence de 18 procurations litigieuses, qui auraient été utilisées au bénéfice de la liste "Agir ensemble" du bourgmestre sortant Dimitri Fourny. L'instruction a déjà débouché sur l'inculpation de 23 personnes, dont Dimitri Fourny et plusieurs membres de sa famille, et ce pour des faits qualifiés de faux en écritures et usage de faux, abus de confiance, avec la circonstance d'abus de faiblesse d'une personne en situation de vulnérabilité, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs.