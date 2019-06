PS et Ecolo vont rédiger "un cœur de programme", le MR toujours sur la touche

Selon Elio Di Rupo, le président du PS, l’objectif est d’ atterrir sur un axe commun . "A la demande d’Ecolo, on va essayer de travailler sur un cœur de programme qui sera proposé à l’ensemble des députés. La note sera mise à la disposition de l’ensemble des députés de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Pour Paul Magnette, le deuxième négociateur du PS, il existe " de fortes convergences entre le programme du PS et d’Ecolo . On va creuser ces convergences et on verra qui pourra les soutenir."

On joue évidemment sur les mots. Si les négociations ne sont pas officiellement lancées, on s’en rapproche. "On est dans une étape où on a fait le tour de toutes les formations. Et celle avec laquelle on a des convergences, c’est Ecolo", estime Paul Magnette.