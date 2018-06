PS et N-VA à la même table de discussion?

Le président de la Chambre, Siegfried Bracke, n'exclut pas de voir le PS et la N-VA face à face à une table de négociation à l'issue des prochaines élections. Mais, fidèle au credo de son parti, il précise qu'il s'agira d'y parler de confédéralisme .

Un sondage Ipsos sur les intentions de vote lors des prochaines élections législatives laisse à penser que la coalition suédoise n'aura plus de majorité , même avec l'appoint du cd H. Toute autre formule semble également très compliquée, à moins de faire revenir le PS et la N-VA à la même table.

Les nationalistes flamands disent et répètent depuis longtemps qu'ils n'entendent pas discuter avec les socialistes, si ce n'est pour faire advenir un modèle confédéral .

"On ne va pas faire exploser le pays et ce sera peut-être le moment d'avoir un débat sur le confédéralisme", a ajouté le président de la Chambre qui a précisé la méthode qu'il préconisait: tout scinder avant que Flamands et francophones s'accordent sur ce qu'ils veulent encore faire ensemble.