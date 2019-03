Pascal Smet tirera la liste one.brussels-sp.a à Bruxelles

Il n'y aurait également qu'un seul guichet auquel s'adresser pour trouver une crèche ou une accueillante d'enfants . "One.brussels signifie plus que la nécessité d'aller vers une ville", a déclaré Pascal Smet. Cela représente également "une ville présente pour ses habitants, pour tout un chacun. Avec une administration efficace et plus de services dans les quartiers. Il s'agit également d'une politique de mobilité unique, qui donne davantage de place aux cyclistes, aux piétons et prodigue un air pur ainsi qu'une vision unique du développement urbain au lieu de 19, a poursuivi l'actuel ministre bruxellois de la Mobilité. Nous pourrions ainsi économiser 940 millions d'euros."

Bilan bruxellois

Dans son discours, Pascal Smet a également dressé son bilan de la législature: deux fois plus de cyclistes, un nombre record de passagers de la Stib (417 millions), un investissement record dans les transports publics (5,2 milliards d'euros), l'achat de 289 bus électriques et hybrides, la zone de basses émissions... "Certains parlent, nous agissons", a-t-il affirmé, insistant sur le fait que le travail n'était pas terminé.

"Nous avons une équipe de 29 Bruxellois engagés (...). C'est une des listes les plus diverses tant en termes d'expérience que d'âge, avec plus de femmes que d'hommes et plus de la moitié de nouvelles têtes", s'est réjouie la tête de liste pour la Flandre Hannelore Goeman. Pour la Région bruxelloise, la liste sera tirée par Pascal Smet, suivi d'Els Rochette (indépendante) et de Fouad Ahidar, vice-président du parlement bruxellois. Pour la Région flamande, Hannelore Goeman sera tête de liste, suivie d'Alan De Bruyne et Zeynep Balci.