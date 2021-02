Polygon fait appel à Deminor dans l'OPA d'Orange sur Orange

Juste prix

Et pour cause, le prix proposé de 22 euros par action serait insuffisant, à l'en croire. Le raisonnement est simple: rien qu’en vendant deux tiers de ses 3.100 mâts de téléphonie en se référant au prix pratiqué dernièrement en Europe (300.000 euros l’unité), l'opérateur belge pourrait récolter 600 millions d’euros en cash , a par exemple calculé Polygon. Or, l'offre totale des Français n'est que de quelque 620 millions d'euros . Cherchez l'erreur.

"Révision ou blocage"

Et de s'appuyer sur la communication d'Orange même en guise d'exemple. En date du 2 décembre, Orange SA justifiait ses intentions de par une opération devant "permettre à Orange Belgium de déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et de réagir plus efficacement aux transformations majeures du marché belge". "L'on aimerait bien, outre les autres éléments invoqués, que le prix payé soit aussi le reflet d'une partie de cette plus-value future", ajoute Pierre-Alexis Léonard.