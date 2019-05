Pourquoi le Vlaams Belang vit une seconde jeunesse

La stratégie de Bart De Wever était de tenir un discours suffisamment "propre" pour l’électeur de centre-droit et suffisamment "sale" pour l’électeur d’extrême droite. Cet exercice d’équilibrisme a parfaitement fonctionné jusqu’à la veille des élections communales d’octobre 2018. Ce dernier scrutin a cependant marqué un renversement de tendance, avec une N-VA qui s’est tassée à 28% et un Vlaams Belang qui a rebondi à 14,8%.

A gauche toute

Le parti adapte soigneusement son discours aux circonstances et appuie là où cela peut faire mal à la N-VA. Il a ainsi réagi au quart de tour sur la taxe kilométrique et le relèvement de l’âge de la retraite, deux thèmes où les petites gens se sentent bernées par les élites, pour qui travailler plus longtemps et payer plus cher pour rouler en voiture n’est pas nécessairement un problème.