Quel avenir pour la droite de la droite?

L’heure n’est pas à la fête pour les formations qui s’étaient mis en tête de creuser leur trou à la droite du MR dans l’espace politique francophone. Parce que l’échec est total . Ayant déboulé en fanfare, les Listes Destexhe se sont cassé les dents, ne décrochant aucun siège, restant largement en deçà de la ligne de flottaison politique, fixée à 5%. Au Parti populaire, le verdict est plus cruel encore, puisque la formation cornaquée par l’avocat Mischaël Modrikamen a réussi à perdre les deux sièges décrochés en 2014 – un à la Chambre, et l’autre au Parlement wallon.

Une débâcle qui crée des remous . À la tête du parti qui portait son nom, le transfuge libéral Alain Destexhe a déjà annoncé, jeudi, qu’il n’exercerait plus de "fonction opérationnelle" au sein des Listes, qui changeront d’appellation et sont passées sous la houlette de Claude Moniquet.

Scénario identique au PP, avec quelques rebondissements ce vendredi. Suite à sa disparition des parlements, le PP va être dissous, annonçait la RTBF – une information aussitôt démentie par le président dans Le Soir. Président qui est sorti par après dans Sudpresse: oui, il quitte le PP et la politique belge, mais non, le PP ne déserte pas l’arène politique. Bref, les présidents sautent mais les formations restent – si du moins elles arrivent à s’en remettre.

Autant de soubresauts qui nous amènent à la question suivante: existe-t-il seulement une place à la droite du MR dans l’espace politique francophone? Ou toute tentative est-elle vouée à l’échec? "Il existe une place, estime le politologue Vincent Laborderie (UCLouvain). Seulement, il faut qu’il y ait des gens sérieux à même de l’occuper." Oui, confirme Émilie van Haute, professeure de sciences politiques à l’ULB. "Il existe un espace politique pour ce type d’offre. Sur les thèmes sécuritaires et migratoires, il n’existe pas de contraste gigantesque entre l’électorat flamand et francophone." Il suffit, par exemple, de se rappeler des scores atteints par le FN en Wallonie en 2004: 4 sièges, et 8,12% des voix.