Richard Fournaux, ancien bourgmestre MR de Dinant, devient député provincial

Il hérite de l'Enseignement, de la Formation et des Ressources internes à la Province de Namur, bientôt dirigée par une alliance entre MR, cdH et DéFI.

L'ancien bourgmestre de Dinant Richard Fournaux a été désigné député provincial namurois par le comité provincial de la Fédération MR de la province de Namur, annonce cette dernière samedi. Le parti libéral y a formé une majorité avec le cdH et DéFI, qui ensemble détiennent 20 sièges sur 37 et dirigeront donc la province durant six ans.

Richard Fournaux, à la tête de Dinant durant 24 ans, et sa liste avaient été renvoyés dans l'opposition à l'issue des élections communales du 14 octobre dernier. Le libéral a toutefois retrouvé un mandat à la Province de Namur, où il devient député en charge de l'Enseignement, de la Formation et des Ressources internes. Le MR y a obtenu 12 sièges, contre huit pour le PS et le même nombre en faveur d'Ecolo. Il a choisi de s'allier avec le cdH et DéFi por former une majorité, qui dispose de 20 sièges sur 37.

